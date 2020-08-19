living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البيت الأبيض: ترامب لم يطلب أبدا تغيير عمل خدمة البريد

19
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أن الرئيس دونالد ترامب لم يطلب أبدا من خدمة البريد تغيير عملياتها، وذلك ردا على اتهام الديمقراطيين ترامب بمحاولة عرقلة التصويت عبر البريد.
 
وقال ميدوز الثلاثاء للصحفيين: "لم يوجه الرئيس ترامب في أي وقت مكتب البريد بتقليص فترات العمل الإضافي أو الخفض من وتيرة عملياته بهدف إبطاء نشاطه".
 
ويأتي تصريح ميدوز بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي ترامب بالسعي لتعطيل عمل خدمة البريد في سياق خططه للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وكانت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت إن "الرئيس وأصدقاءه والجمهوريين في الكونغرس يواصلون حملة هجوم شاملة على الهيئة البريدية ودورها في ضمان سلامة الانتخابات 2020، عن طريق دعوة الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم بصورة مسبقة، بهدف إثارة الشكوك لاحقا في نتائج الانتخابات بذريعة وقوع تأخيرات في إرسال الرسائل".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout