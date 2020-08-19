البيت الأبيض: ترامب لم يطلب أبدا تغيير عمل خدمة البريد

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أكد كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أن الرئيس دونالد ترامب لم يطلب أبدا من خدمة البريد تغيير عملياتها، وذلك ردا على اتهام الديمقراطيين ترامب بمحاولة عرقلة التصويت عبر البريد.

وقال ميدوز الثلاثاء للصحفيين: "لم يوجه الرئيس ترامب في أي وقت مكتب البريد بتقليص فترات العمل الإضافي أو الخفض من وتيرة عملياته بهدف إبطاء نشاطه".

ويأتي تصريح ميدوز بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي ترامب بالسعي لتعطيل عمل خدمة البريد في سياق خططه للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت إن "الرئيس وأصدقاءه والجمهوريين في الكونغرس يواصلون حملة هجوم شاملة على الهيئة البريدية ودورها في ضمان سلامة الانتخابات 2020، عن طريق دعوة الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم بصورة مسبقة، بهدف إثارة الشكوك لاحقا في نتائج الانتخابات بذريعة وقوع تأخيرات في إرسال الرسائل".