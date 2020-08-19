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كلينتون: البيت الأبيض بؤرة للفوضى في عهد ترامب

19
AUGUST
2020
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قال الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إن البيت الأبيض، في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، أصبح بؤرة للفوضى.
 
وطرح كلينتون، الذي ترأس الولايات المتحدة في 1993-2001، رؤيته هذه للوضع، في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي، المنعقد بشكل افتراضي في ميلووكي بولاية ويسكونسن.
 
وشبه كلينتون، رئاسة ترامب بالفوضى، واتهمه بالفشل في تشكيل حكومة ثابتة.
 
وقال: "يزعم ترامب بوجود مكانة رائدة في العالم لدى الولايات المتحدة. لكن نحن الاقتصاد الصناعي الرئيسي الوحيد الذي تضاعف فيه معدل البطالة ثلاث مرات. في مثل هذا الوقت، يجب أن يصبح المكتب البيضاوي مركزا للقيادة. وبدلا من ذلك، تحول إلى مركز للإعصار".
 
وتطرق إلى إجراءات إدارة ترامب لمكافحة الوباء، مذكرا بأن عدد الوفيات في الولايات المتحدة يقترب بلا هوادة من 200 ألف حالة، وعدد العاطلين عن العمل والشركات الصغيرة والمتوسطة المفلسة، في تزايد. وقال كلينتون: "كيف كان رد فعل ترامب؟ لقد صرح أولا بأن الفيروس تحت السيطرة وسيختفي قريبا. وعندما لم يحدث ذلك، تفاخر بنجاحاته كل يوم على شاشة التلفزيون، رغم أن العلماء كانوا ينتظرون لتزويدنا بمعلومات حيوية. وعندما لم تعجبه نصيحة الخبراء كان يتجاهلها ببساطة".
 
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تمثل 4٪ من سكان العالم، لكن يوجد فيها 25٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم.
روسيا اليوم
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