كيري: ترامب عاجز عن مواجهة روسيا

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، عن اعتقاده بعدم قدرة الرئيس دونالد ترامب، على مواجهة روسيا والتصدي لها.

وأشار كيري، في كلمته خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي يوم أمس الثلاثاء، إلى "عجز ترامب عن التصدي للمحاولات المنسوبة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وتحريضها لعناصر طالبان على قتل العسكريين الأمريكيين في أفغانستان".

وقال الوزير الأمريكي الأسبق: "يتظاهر ترامب بأن روسيا لم تهاجم عمليتنا الانتخابية. والآن لا يفعل أي شيء حيال عرض روسيا مكافآت لقاء قتل عناصر جيشنا. ترامب لن يدافع عن بلدنا، ولا يعرف كيف يحمي قواتنا". وشدد كيري، على أن أكثر ما يهم ترامب، هو حماية ذاته فقط.

وأعرب كيري، خلال ذلك عن تأييده لترشيح جو بايدن، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ضد ترامب.

وقال: "يدرك جو، أنه لا يمكن حل أي من مشكلات العالم بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة النووية، وكوفيد-19، والإرهاب أو أزمة المناخ، إذا لم يتم تعاضد الشعوب".