living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيري: ترامب عاجز عن مواجهة روسيا

19
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعرب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، عن اعتقاده بعدم قدرة الرئيس دونالد ترامب، على مواجهة روسيا والتصدي لها.
 
وأشار كيري، في كلمته خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي يوم أمس الثلاثاء، إلى "عجز ترامب عن التصدي للمحاولات المنسوبة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وتحريضها لعناصر طالبان على قتل العسكريين الأمريكيين في أفغانستان".
 
وقال الوزير الأمريكي الأسبق: "يتظاهر ترامب بأن روسيا لم تهاجم عمليتنا الانتخابية. والآن لا يفعل أي شيء حيال عرض روسيا مكافآت لقاء قتل عناصر جيشنا. ترامب لن يدافع عن بلدنا، ولا يعرف كيف يحمي قواتنا". وشدد كيري، على أن أكثر ما يهم ترامب، هو حماية ذاته فقط.
 
وأعرب كيري، خلال ذلك عن تأييده لترشيح جو بايدن، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ضد ترامب.
 
وقال: "يدرك جو، أنه لا يمكن حل أي من مشكلات العالم بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة النووية، وكوفيد-19، والإرهاب أو أزمة المناخ، إذا لم يتم تعاضد الشعوب".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout