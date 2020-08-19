living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

آبي يعود للعمل بعد خضوعه لفحص طبي

19
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى مكتبه، مؤكدا أنه مستعد للعمل بعد يومين من خضوعه لفحص طبي في أحد مستشفيات طوكيو.
 
وقال آبي للصحفيين اليوم الأربعاء لدى دخول مكتبه: "خضعت لفحص طبي للتأكد من أن صحتي على ما يرام، والآن أنا مستعد للعودة إلى العمل وبذل قصارى جهدي".
 
وفي وقت سابق، أوضح مصدر حكومي مطلع، أن دخول آبي المستشفى جاء بعدما أبدى مسؤول كبير قلقه من إصابة رئيس الوزراء بإرهاق بسبب عبء العمل خلال جائحة كورونا.
 
وأضاف المصدر أن آبي، أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة، يعتزم العودة لمنزله في وقت لاحق يوم الاثنين بعد الفحوصات في مستشفى كيو الجامعي بطوكيو.
 
ولم يعرف على الفور سبب إجراء هذا الفحص، وقالت وكالة "كيودو" للأنباء نقلا عن أشخاص قريبين من رئيس الوزراء إنه فحص عادي، في حين ذكرت محطة "نيبون" التلفزيونية نقلا عن مصادر حكومية إنه ليس أمرا مقلقا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout