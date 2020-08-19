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ترامب وزوجته ميلانياميلانيا ترامب تمتنع عن مسك يد زوجها في لقطة جديدة... هل السبب ملابسها...

19
AUGUST
2020
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، لقطة لميلانيا ترامب وهي ترفض مسك يد زوجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء هبوطهما من الطائرة، لدى وصولهما إلى العاصمة الأمريكية واشنطن قادمين من نيو جيرسي.
 
وعندما فشل ترامب (74 عاما) في مسك يد زوجته، ربت على ظهرها أثناء الهبوط من سلم الطائرة.
 
واختلطت آراء المتابعين للقطة، إذ يرى البعض أن ميلانيا ترامب (50 عاما) كانت تحاول منع طيران فستانها في الهواء، خاصة وأن الموقف حدث أثناء هبوطهما من الطائرة، كما أنها كانت ترتدي حذاء بكعب عالي، بحسب شبكة "سكاي نيوز".
 
بينما يرى البعض الآخر أن ميلانيا ترامب تعمدت عدم مسك يد زوجها، وتلك ليست المرة الأولى لها.
 
وكان برفقة دونالد وميلانيا ترامب ابنهما "بارون" (14 عاما)، في أول ظهور لهما سويا منذ انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وأصبح رصد التفاصيل الصغيرة ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، مهمة يومية للمصورين الصحفيين والـ"باباراتزي"، إذ تتسابق عدسات الكاميرات على التقاط أية صورة أو مشهد فيديو يوضح شكل العلاقة بين الثنائي الذي يسكن في البيت الأبيض.
 
وبدأ هذه الهوس بالتقاط صور دونالد ترامب وزوجته، بعد ظهورهما معًا في أكثر من مناسبة، حيث قامت ميلانيا بقصد أو بغير قصد بإحراج زوجها أمام الكاميرات، وقام هو أيضًا بإحراجها في بعض المناسبات.
 
وتداولت تقارير وكتب توتر العلاقة بين الرئيس الأمريكي وزوجته، إذ كشف كتاب "Free, Melania" للصحفية في قناة "سي إن إن" الأمريكية، كيت بينيت، أن ميلانيا ترامب لا تشارك زوجها غرفة النوم، وتنام في الطابق الثالث، حيث كانت غرفة والدة ميشيل أوباما في عهد الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما، بينما ينام دونالد ترامب في غرفة النوم الرئيسة في الطابق الأول من البيت الأبيض.
 
كما أشار كتاب "The Art of her Deal: The Untold story of Melania Trump" (فن صفقتها: القصة غير المروية عن ميلانيا ترامب) إلى أن ميلانيا حصلت على شهادة مكتوبة بخط اليد تضمن حقوق لابنها الوحيد "بارون".
 
وشملت الاتفاقية التي حصلت عليها ميلانيا قبل انتقالها إلى البيت الأبيض في عام 2017، ضمان كافة الحقوق المالية لابنها وكذلك المتعلقة بالميراث، وأنه سيعامل بالتساوي مثل أخواته الثلاثة غير الأشقاء، بما فيهم إيفانكا ترامب.
 
وقام بتأليف الكتاب الصحفية في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ماري جوردان، والتي استندت فيه إلى مقابلات أجرتها مع أكثر من 100 شخص في 5 دول.
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