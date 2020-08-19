رسمياً.. بايدن مرشح الديمقراطيين بمواجهة ترامب!

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أعلن الديمقراطيون رسمياً، الثلاثاء، ترشيح جو بايدن لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية، فيما أكد الرئيسان السابقان بيل كلينتون وجيمي كارتر إن بايدن لديه الخبرة والنزاهة "لاستعادة أميركا التي دمرها الوباء".

وكما كان متوقعاً، صوتت غالبية المندوبين الديمقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي تستضيفه ميلووكي (شمال)، وتجري وقائعه بشكل غير مسبوق افتراضياً بسبب وباء كوفيد-19.

وما أن أُعلنت نتيجة التصويت حتى خاطب بايدن في رسالة مباشرة عبر الفيديو المؤتمرين قائلاً لهم "شكراً لكم من صميم قلبي".

وتحت عنوان "القيادة تهم"، استهدف اليوم الثاني للمؤتمر العام للحزب الديمقراطي إثبات أن بايدن سيمثل العودة للوضع الطبيعي بعد "فوضى" إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، على حد قول كلينتون.

وقال كلينتون في مقطع فيديو مسجل "في وقت مثل هذا، يجب أن يكون المكتب البيضاوي (في البيت الأبيض) مركز قيادة.. بدلا من ذلك هو مركز عاصفة. هناك فوضى فحسب. شيء واحد فقط لا يتغير قط، إصراره على إنكار المسؤولية وإلقاء اللوم".