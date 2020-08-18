زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب وسط الفلبين

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ضرب زلزال قوي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، وسط دولة الفلبين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال تبلغ قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على مسافة 13 كم شرق/شمال شرق باويكان في الفلبين.

وأشارت إلى أن وقت حدوث الزلزال في الساعة الـ(00:03) بتوقيت غرينتش، اليوم (الثلاثاء).

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال، الذي رُصد على عمق 33 كم، يقع عند التقاء خط العرض 12.101 درجة شمالا، وخط الطول 124.087 درجة شرقا.

فيما قال معهد الزلازل الأورومتوسطي إن الزلزال الذي هز وسط الفلبين تقدر قوته بـ 6.8 درجات على مقياس ريختر.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن وقوع أضرار مادية أو وقوع إصابات جراء الزلزال.