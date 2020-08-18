طائرة ترامب الرئاسية تنجو من الاصطدام فوق واشنطن

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كادت طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن تصطدم بما يبدو أنها طائرة صغيرة بدون طيار عند اقترابها من مطار قرب واشنطن ليلة الأحد، وفقا لعدد من الأشخاص كانوا على متن طائرة الرئاسة.



ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية عن مصادر قولها، إن الجهاز الملون بالأصفر والأسود ويشبه الصليب، ظهر على الجانب الأيمن من الطائرة الرئاسية وشاهده العديد من ركابها، وكان ذلك قبل هبوطها بوقت قصير.



وأفادت الوكالة بأن الخدمة السرية لم ترد على طلب لتأكيد التقارير.



وأحالت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية، الأسئلة حول الحادث إلى الخدمة السرية، التي لم تستجب لطلبات الوسائل الإعلامية بتأكيد تفاصيل الواقعة، كما أحالت إدارة الطيران الفيدرالية طلبات الأسئلة المتعلقة بالموضوع إلى القوات الجوية الأميركية.