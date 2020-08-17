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نيوزيلندا تعلن تأجيل الانتخابات العامة 4 أسابيع بسبب موجة كورونا الثانية

17
AUGUST
2020
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قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، ليل الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي)، إنه سيتم تأجيل الانتخابات العامة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
 
يأتي ذلك، بعد أن قال مسؤولون في مجال الصحة بنيوزيلندا اليوم الأحد، إن رقعة تفش جديد لفيروس كورونا المستجد آخذة في الاتساع مع تسجيل عدد قياسي من الحالات الجديدة بلغ 13 بعد أن تمكنت البلاد من القضاء على الفيروس مبكرا.
 
وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع عدد الحالات النشطة في نيوزيلندا إلى 69، وهو ما عزز موقف المعارضة المحافظة والتي دعت لتأجيل الانتخابات العامة.
 
وحددت أرديرن مدة تأجيل الانتخابات، والتي قدرت بأربعة أسابيع حتى 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
 
 
وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي، "في نهاية الأمر، السابع عشر من أكتوبر.. يوفر وقتا كافيا للأحزاب كي تخطط لحملاتها في ظل الظروف الموجودة"، وفقا لوكالة "بلومبيرغ".
 
كان من المقرر إجراء الانتخابات في 19 سبتمبر/أيلول المقبل.
 
كانت نيوزيلندا تغلبت على الجائحة هذا العام ومر 102 يوم دون تسجيل إصابات جديدة، ولكن عاد كوفيد-19 بصورة مفاجئة في مدينة أوكلاند الأسبوع الماضي، ما دفع السلطات إلى الإسراع بفرض عزل عام في كبرى مدن البلاد.
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