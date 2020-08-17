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ترامب ينظر في إمكانية العفو عن إدوارد سنودن

17
AUGUST
2020
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه يفكر في إصدار عفو عن إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية الذي هزت تسريباته المثيرة أوساط المخابرات الأمريكية في 2013.
 
وقال ترامب للصحفيين في ناديه للجولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي "سأبدأ في النظر في ذلك"، بحسب رويترز. 
 
وأشار إلى أن الناس في كل من اليسار واليمين اختلفوا بشأن سنودن، مضيفا: " يبدو أنه قرار ليس عليه إجماع".
 
وكان إدوارد سنودن، الموظف السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكي، قد سلم عددا من المواد السرية الخاصة ببرامج تنصت الأجهزة الأمنية الأمريكية والبريطانية، إلى صحيفة "واشنطن بوست" وصحيفة "غارديان"، خلال شهر يونيو/ حزيران من العام 2013، ثم توجه من بعدها إلى هونغ كونغ، ومنها هرب إلى روسيا حيث وصل إلى مطار "شيريميتيفو" في موسكو، ليحصل من بعدها على حقِّ اللجوء السياسي المؤقت.
 
ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سنودن تهمة التسليم المتعمد لمعطيات سرية إلى أجهزة أمنية أجنبية، إضافة لتوجيهها عدد من التهم الأخرى بحقه، حيث يواجه العميل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، التهديد بعقوبة السجن لمدة تتجاوز عشر 10 سنوات.
 
يشار إلى أن روسيا الاتحادية قدمت إلى سنودن اللجوء المؤقت لمدة عام واحدٍ بشرط أن تتوقف أنشطته ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل سنودن يوم 1 آب/ أغسطس 2014، على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، يسمح له بالسفر ليس فقط داخل روسيا، ولكن وأيضا إلى خارج البلاد، وفي كانون الثاني/يناير 2017، تم تمديد تصريح إقامة سنودن حتى عام 2020.قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه يفكر في إصدار عفو عن إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية الذي هزت تسريباته المثيرة أوساط المخابرات الأمريكية في 2013.
 
وقال ترامب للصحفيين في ناديه للجولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي "سأبدأ في النظر في ذلك"، بحسب رويترز. 
 
وأشار إلى أن الناس في كل من اليسار واليمين اختلفوا بشأن سنودن، مضيفا: " يبدو أنه قرار ليس عليه إجماع".
 
وكان إدوارد سنودن، الموظف السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكي، قد سلم عددا من المواد السرية الخاصة ببرامج تنصت الأجهزة الأمنية الأمريكية والبريطانية، إلى صحيفة "واشنطن بوست" وصحيفة "غارديان"، خلال شهر يونيو/ حزيران من العام 2013، ثم توجه من بعدها إلى هونغ كونغ، ومنها هرب إلى روسيا حيث وصل إلى مطار "شيريميتيفو" في موسكو، ليحصل من بعدها على حقِّ اللجوء السياسي المؤقت.
 
ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سنودن تهمة التسليم المتعمد لمعطيات سرية إلى أجهزة أمنية أجنبية، إضافة لتوجيهها عدد من التهم الأخرى بحقه، حيث يواجه العميل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، التهديد بعقوبة السجن لمدة تتجاوز عشر 10 سنوات.
 
يشار إلى أن روسيا الاتحادية قدمت إلى سنودن اللجوء المؤقت لمدة عام واحدٍ بشرط أن تتوقف أنشطته ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل سنودن يوم 1 آب/ أغسطس 2014، على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، يسمح له بالسفر ليس فقط داخل روسيا، ولكن وأيضا إلى خارج البلاد، وفي كانون الثاني/يناير 2017، تم تمديد تصريح إقامة سنودن حتى عام 2020.
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