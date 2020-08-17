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أميركا تواجه "أسوأ خريف" ووفيات كورونا تتخطى 170 ألفا

17
AUGUST
2020
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تخطى عدد حالات الوفاة بالولايات المتحدة جراء مرض كوفيد-19 170 ألف حالة، في الوقت الذي أبدى فيه مسؤولو الصحة مخاوفهم من تعقيد فيروس كورونا موسم الأنفلونزا خلال الخريف.
 
 
وارتفع عدد حالات الوفاة 483 حالة الأحد مع تصدر ولايات فلوريدا وتكساس ولويزيانا الزيادة في حالات الوفاة.
 
وتبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة 5.4 مليون حالة على الأقل وهو أعلى عدد من حالات الإصابة في العالم، ومن المرجح أن يكون ذلك أقل من الأعداد الفعلية لأن البلاد ما زالت لم تعزز عمليات الاختبار إلى المستويات الموصى بها.
 
ويشعر مسؤولو الصحة العامة والسلطات بقلق من احتمال ارتفاع عدد حالات الإصابة من جديد خلال فصل الخريف وسط بدء موسم الانفلونزا الذي من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم الجهود الرامية إلى علاج فيروس كورونا.
 
وحذرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال مقابلة مع موقع إم دي الإلكتروني، من احتمال أن تواجه الولايات المتحدة "أسوأ خريف" إذا لم يلتزم الناس بالإرشادات الصحية.
 
وما زال التعافي الاقتصادي الأميركي من الركود الناجم عن تفشي فيروس كورونا متعثرا مع إبطاء بعض البؤر الساخنة استئناف نشاطها وإغلاق أخرى المتاجر.
 
ويتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم ارتفاعا في حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الأشهر المقبلة مما يؤدي إلى تسجيل نحو 300 ألف حالة وفاة في المجمل بحلول ديسمبر وزيادة 75 في المئة في حالات المستشفيات.
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