حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ170 ألفا

A + A -

أشارت إحصاءات وكالة "رويترز" إلى أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ170 ألفا.

وسجلت الولايات المتحدة 483 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم الأحد، سجلت معظمها في ولايات فلوريدا وتكساس ولويزيانا.



وفي وقت سابق أكدت المراكز الأمريكية لمحاربة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ أكثر من 5 ملايين و340 ألف حالة.

وكان معهد الإحصاءات الصحية والتقييم قد توقع قفزة جديدة في إصابات كورونا في الولايات المتحدة خلال الأشهر القادمة، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع إجمالي عدد الضحايا إلى 300 ألف بحلول ديسمبر المقبل.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث عدد إصابات ووفيات كورونا.