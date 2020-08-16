هذا ما ستعتمده الصين لإعادة فتح المدارس في ظل كورونا

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ألزمت السلطات التعليمية في العاصمة الصينية بكين، طواقم المدارس والتلاميذ بالكمامات خلال تواجدهم فيها، وعدم خلعها إلاّ في المناسبات الخارجية التي لا توجد فيها تجمعات. وقالت لجنة التعليم في بلدية بكين إنّ المدارس الابتدائية والإعدادية ستخضع لإدارة مغلقة نسبياً، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض احتمالات انتشار فيروس كورونا الجديد، عن طريق الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمتر واحد على الأقل. وأشارت اللجنة إلى استثناء الأطفال في الروضات من قرار الالتزام بالكمامات، لكن مع التزام المدرسين والطواقم الإدارية والعمالية هناك بها.



ووضعت بكين خططاً لفتح المدارس لفصل الخريف الدراسي، مع اتخاذ عدد كبير من تدابير الوقاية من الفيروس.



وبالتالي، يتوجب على جميع المدرسين والتلاميذ الآتين من المناطق منخفضة الخطورة إظهار رمز صحي أخضر ليتمكنوا من العودة إلى المدرسة. كذلك، يتوجب على الآتين من المناطق متوسطة الخطورة الخضوع للحجر الصحي ومدته 14 يوماً، وإجراء اختبار الحمض النووي للمرض قبل عودتهم إلى الحرم المدرسي.

وستجري الكليات والجامعات اختبار الحمض النووي للطلاب الآتين من مناطق خارج بكين. ويتعين فحص درجات الحرارة للطلاب وكذلك الرمز الصحي لهم قبل دخولهم إلى أيّ من مباني الحرم الجامعي.