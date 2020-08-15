هذا ما يريده ترامب من المنطقة قبل الإنتخابات الأميركية...

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شكل الإعلان الأميركي، أمس الأول، عن إتفاق تطبيع للعلاقات بين الحكومتين الإماراتية والإسرائيلية، الحدث الأهم في المنطقة الذي لن يكون في مقدور لبنان تجاهله كون الأمر يتعلق بآخر تطورات الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية وخاصة قضية اللاجئين الفلسطينيين، ولبنان معنيّ بهذا التطور الأخير في شكل أساسي لناحية كونه يحتضن عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه منذ العام 1948.

يشير البعض الى أنه من المبكر الحديث عن تأثير هذا القرار على المنطقة ناهيك عن انعكاساته على لبنان، لكن بروفسور العلوم السياسية في «الجامعة الأميركية» هلال خشان يلفت النظر الى أن الإتفاق الذي أعلن عنه ترامب لم يحمل جديدا وهو استكمال لمشروع صفقة القرن لحل الصراع والذي تعثر نتيجة المعارضة الكبيرة التي حصلت له. وهدف الإتفاق الجديد هو تشجيع الدول العربية والإسلامية لكي توقع إتفاقيات سلام مع إسرائيل ما من شأنه الضغط على الفلسطينيين للقبول بما هو مطروح عليهم. ويشير الى أن ما حدث سيلقى قبولا عربيا وحتى انخراطا من قبل البعض، برغم أنه سيلقى أيضا معارضة من دول عربية معروفة ومعها إيران.

أما لناحية ترامب، فهو يأمل من الإتفاق مساعدته في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الثالث من تشرين الثاني المقبل، علما أن الوقت يضيق عليه ناهيك أن الناخب الأميركي لا يعير أهمية كبيرة لاتفاق كهذا ولما يحصل في الشرق الأوسط.





المنطقة الإقتصادية البحرية

لذا، فالمهم بالنسبة الى الرئيس الاميركي هو توفير الحوافز لباقي العرب للمضي بخطته للسلام في الشرق الأوسط، لكن الأمر لا يبدو فاعلاً كما يريده. إلا أنه رغم ذلك، فإنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نيتانياهو يعتبران أنها الفرصة الزمنية الملائمة لفرض أمر كهذا.

وبالنسبة الى لبنان، فإنه يراقب ما يحصل بحذر، وقد استقبل وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية دافيد هيل الذي يتمثل الهدف الأكبر لمهمته في عنوان المنطقة الإقتصادية البحرية.

هذا ما يذهب إليه خشان الذي يرى أن اهتمام الأميركيين بهذه القضية هو لنزع الذرائع الحمائية من «حزب الله» عبر التوصل الى اتفاقية بحرية مع لبنان، برغم أنه يلفت الانتباه الى أن لا قدرة للأميركيين على تحقيق أهدافهم في لبنان من دون تحييد الشق العسكري للحزب، أما «متى سيحدث ذلك؟ فغير معروف». لذا فهدف الإدارات الأميركية المتعاقبة هو تدجين «حزب الله» وقبله إيران التي تزيد الضغود «القاتلة» عليها يوما بعد الآخر.