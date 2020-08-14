living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الفئران تغزو حقول ألمانيا بشكل غير مسبوق.. والمحاصيل في خطر

14
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذر مزارعون في ألمانيا من فئران الحقول التي انتشرت في السنوات الأخيرة على نحو غير مسبوق، وقالوا إنها تسببت في تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في البلاد.
 
وبحسب الجمعية الزراعة الوطنية في ألمانيا، فإن "غزو فئران الحقول" أدى إلى خسارة كبيرة في المحاصيل في بعض أجزاء البلاد، وفقما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.
 
وذكر المصدر أن ربع الأراضي الصالحة للزراعة تأثرت بالانتشار الكبير للفئران، الأمر الذي دفع المزارعين المتضررين للمطالبة بالتعويض، بالإضافة إلى تخفيف القواعد التي تحكم استخدام المبيدات.
 
وتكاثرت الفئران بشكل كبير في جميع أنحاء ألمانيا في السنوات الأخيرة، بسبب فصول الصيف الجافة والشتاء معتدل الحرارة نسبيا.
 
وقال مزارعون إن فئران الحقول حفرت أنفاقا تحت الأراضي الزراعية وأتلفت جذور المحاصيل على مدار شهور، لا سيما في مناطق مثل تورينجيا وساكسونيا، إلا أن منطقة ساكسونيا السفلى كانت الأكثر تضررا.
 
وفي ولاية تورينجيا الوسطى، تأثر ربع المحاصيل من انتشار الفئران، مما ألحق أضرار بالحقول تقدر بنحو 450 يورو لكل هكتار من القمح، في حين قدر مزارعون أن ثلثي دخلهم سيضيع نتيجة لذلك.
 
ومن بين الخيارات التي يدرسها المزارعون في محاولة للقضاء على هذه الظاهرة، عدم زراعة حقولهم في فصل الشتاء من أجل تجويع الفئران التي يبلغ طول الواحد منها حوالي 12 سم.
 
وبينما يقول بعض الفلاحين إن الطقس لعب دورا في قدرة الفئران على التكاثر إلى حد لم تشهده البلاد منذ السبعينيات، يلقي آخرون باللائمة على تقييد السلطات استخدام المبيدات في السنوات الأخيرة.
 
وفي هذا الصدد، دعت وزيرة الزراعة الألمانية جوليا كلوكنر إلى إعادة تقييم طارئة للقوانين التي تحكم استخدام مبيدات القوارض للتعامل مع ما وصفته بـ"حالة الطوارئ".
 
وقالت: "لقد رأينا بالفعل أضرارا جسيمة، ومن المتوقع حدوث المزيد".
 
لكن دعاة حماية البيئة يقولون إن أنواع القوارض المهددة بالانقراض، مثل الهامستر والأرانب البرية وفئران البتولا والطيور المهاجرة، تتعرض لخطر الموت نتيجة استخدام المبيدات.
 
وتطالب منظمات تعنى بالحيوانات بدلا من ذلك، بحظر صيد الثعالب التي يستهلك الواحد منها ما بين 3 إلى 5 آلاف فأر سنويا، إذ يقتل الصيادون الهواة ما يقدر بنحو 400 ألف ثعلب في ألمانيا كل عام.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout