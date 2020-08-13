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FBI يفتح تحقيقا بإطلاق نار على مروحية عسكرية وإصابة طيارها في فيرجينيا الأمريكية

13
AUGUST
2020
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هبطت مروحية تابعة للقوات الجوية الأمريكية اضطراريا في ولاية فيرجينيا بعد تعرضها لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة أحد طياريها، فيما فتح الـFBI تحقيقا بالأمر.
 
 
وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان، إن "الطائرة من طراز "UH-1N" كانت تحلق على بعد 10 أميال شمال غرب مدينة ماناساس بولاية فيرجينيا، في مهمة تدريب روتينية على ارتفاع 1000 قدم عندما وقع الحادث.
 
وأشارت النتائج الأولية، إلى أن المروحية أصيبت برصاصة أسفرت عن إصابة طفيفة لأحد أفراد الطاقم، وإلحاق أضرار بالطائرة.
 
وقال مسؤول في القوات الجوية إن الطائرة هبطت بسلام في مطار ماناساس الإقليمي غربي واشنطن العاصمة، وتم نقل الطيارين إلى المستشفى حيث عولجوا وغادروا.
 
ولفتت قناة "CNN" إلى أن الحادث الآن قيد التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي والقوات الجوية. فيما قال مسؤول إنه سيتم فحص الطائرة عن كثب بحثا عن أضرار أخرى.
روسيا اليوم
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