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الهند.. رقم قياسي جديد بإصابات كورونا اليومية

13
AUGUST
2020
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سجلت الهند، اليوم الخميس، أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19، منذ بدء تفشيه في أواخر يناير المضي، حيث أعلنت عن تسجيل نحو 67 ألف حالة جديدة.
 
وقالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل 66,999 إصابة جديدة بـفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات بالوباء 2,396,638 إصابة، وفقا لما ذكره مراسلنا.
 
وأعلنت الوزارة أيضا أنه تم تسجيل 942 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 47,033 حالة وفاة.
 
أما معدل التعافي من الوباء فقد بلغت نسبته 70 في المئة.
 
 وكانت الهند سجلت الأربعاء نحو 61 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 834 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، بحسب إحصاءات وزارة الصحة الهندية.
 
يشار إلى أنه في الهند أكبر عدد إصابات في العالم بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل، وتسجل حاليا زيادة بواقع 50 ألف حالة يوميا أو أكثر، منذ 15 يوما.
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