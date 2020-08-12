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كورونا يضرب أميركا اللاتينية و61 ألف إصابة في الهند

12
AUGUST
2020
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ما زال فيروس كورونا الجديد يتفشى بقوة في دول أميركا اللاتينية والهند، مع تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة في الهند وارتفاع عدد الإصابات والوفيات في دول أميركا اللاتينية.
 
تفصيلا، سجلت الهند نحو 61 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 2,329,639 إصابة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الهندية.
 
كما تم تسجيل 834 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 46,091 حالة وفاة، وفقا لمراسلنا.
 
أما في أميركا اللاتينية، فقد تجاوز عدد وفيات كورونا في البرازيل 103 آلاف حالة بعد تسجيل 1274 حالة وفاة جديدة، بحسب ما قالت وزارة الصحة البرازيلية.
 
وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت بواقع 52160 حالة إلى 3,109,630 إصابة، لتحتل البرازيل بذلك المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة.
 
وفي المكسيك، قارب عدد إصابات فيروس كورونا النصف مليون، فيما لامست وفياتها 54 ألفا، بحسا إحصاءات وزارة الصحة المكسيكية.
 
فقد أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 6686 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و926 حالة وفاة إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 492522 والوفيات إلى 53929، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.
 
 وتحتل المكسيك حاليا الترتيب الثالث عالميا من حيث عدد الوفيات جراء كوفيد-19، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل، وفي المركز السادس فيما يتعلق بالإصابات بعد هاتين الدولتين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.
 
أما في كولومبيا، فقد تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد 400 ألف إصابة في حين قاربت وفياتها 13500 حالة.
 
وقالت وزارة الصحة الكولومبية إن وحدات العناية المركزة في العاصمة بوغوتا مازالت ممتلئة عن آخرها تقريبا، مشيرة إلى أن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 410453، بينما وصلت الوفيات إلى 13475، وفقا لوكالة رويترز.
 
وأفادت السلطات الصحية المحلية بأن نسبة إشغال وحدات العناية المركزة في بوغوتا تقارب 89 في المئة.
 
وفي فنزويلا تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا، للمرة الأولى، عتبة الألف إصابة خلال 24 ساعة.
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