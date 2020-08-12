25 إصابة بكورونا في الصين وأميركا تتجه لإجمالي 6 ملايين

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سجلت الصين 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي انخفاضا من 44 إصابة في اليوم السابق، بينما تتجه الولايات المتحدة لتسجيل 6 ملايين إصابة، بزيادة يومية بلغت 52,751 حالة مقارنة بإحصائها في اليوم السابق.



وذكرت بكين في بيان رسمي أن العدد يشمل 16 حالة وافدة من الخارج وأن الحالات المتبقية انتقلت إليها العدوى محليا في إقليم شينجيانغ.

وسجلت اللجنة أيضا 20 حالة إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة مع 17 حالة في اليوم السابق. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84737 بينما لايزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.

وفي واشنطن، بينما أبلغت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 1,413 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 164,592 حالات.

وقالت المراكز الأميركية إن إصابات كورونا في البلاد بلغت 5064171، بزيادة 52,751 حالة مقارنة بإحصائها السابق.