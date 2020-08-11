وزير الداخلية الإسباني: نتعاون مع الجزائر لمحاربة نشاط الجماعات الإرهابية

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قال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراند كارلاسكا، إنه سيتم التعاون مع الجزائر لوضع حد للجماعات الإرهابية.

والتقى الوزير الإسباني، بوزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، لمناقشة التعاون الأمني بين البلدين، حسب موقع "النهار" الجزائري.

كما التقى فرناندو برئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، وقال بعد اللقاء معه، إنه ناقش مسألة التعليم المتواصل للقوات الأمنية في البلدين في إطار عمل الحماية المدنية.

وتابع: "حصل لي الشرف بلقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث تم الإعراب له عن متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين الاخوين، وسيتم التعاون في المجال الأمني وحتى الاقتصادي".

وأشار فرناندو إلى أن أزمة كورونا وتفشيه في بلدان العالم "لن تحد من التعاون في المجال الأمني".

وتعد زيارة وزير الداخلية الإسباني الثالثة من نوعها، وقال وزير الداخلية الجزائري، إنه تحدث مع نظيره الإسباني عن "الانتهازيين والشبكات المافوية للمخدرات".