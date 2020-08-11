وزير الخارجية الألماني: العلاقات الألمانية الروسية أهم من أن يستهتر بها

A + A -

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إنه قادم إلى روسيا للتحدث بشكل صريح عن الخلافات في العلاقات بين البلدين.

وقال ماس للصحفيين، اليوم الثلاثاء، قبيل مغادرته إلى روسيا "هناك قضايا بحاجة للتوضيح ومن الأفضل التحدث عنها بشكل صريح. لذلك سأسافر اليوم إلى روسيا لأول مرة منذ بداية الجائحة".

ومن المقرر أن يزور ماس موسكو وسان بطرسبورغ خلال زيارة تستغرق يومًا واحدًا.

وأشار ماس إلى أن العلاقات بين روسيا وألمانيا خضعت لاختبار العام الماضي، قائلا "لأسباب بينها مقتل (مواطن جورجي) في حديقة تيرغارتن في برلين".

وشدد ماس على أن "العلاقات الألمانية الروسية أهم من أن يستهتر بها"، مشيرًا إلى أنه فقط بمشاركة موسكو يمكن تحقيق نتائج في قضايا مهمة مثل تسوية النزاعات في أوكرانيا وليبيا وسوريا. بالإضافة إلى دور روسيا الرئيسي في حل قضية الحد من التسلح".

في وقت سابق، أفاد نائب مدير القسم الإعلامي في وزارة الخارجية الروسية، ألكسي زايتسيف، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي بنظيره الألماني، هايكو ماس، في موسكو يوم 11 آب/ أغسطس الجاري.