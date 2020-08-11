living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الخارجية الألماني: العلاقات الألمانية الروسية أهم من أن يستهتر بها

11
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إنه قادم إلى روسيا للتحدث بشكل صريح عن الخلافات في العلاقات بين البلدين.
 
وقال ماس للصحفيين، اليوم الثلاثاء، قبيل مغادرته إلى روسيا "هناك قضايا بحاجة للتوضيح ومن الأفضل التحدث عنها بشكل صريح. لذلك سأسافر اليوم إلى روسيا لأول مرة منذ بداية الجائحة".
 
ومن المقرر أن يزور ماس موسكو وسان بطرسبورغ خلال زيارة تستغرق يومًا واحدًا.
 
وأشار ماس إلى أن العلاقات بين روسيا وألمانيا خضعت لاختبار العام الماضي، قائلا "لأسباب بينها مقتل (مواطن جورجي) في حديقة تيرغارتن في برلين".
وشدد ماس على أن "العلاقات الألمانية الروسية أهم من أن يستهتر بها"، مشيرًا إلى أنه فقط بمشاركة موسكو يمكن تحقيق نتائج في قضايا مهمة مثل تسوية النزاعات في أوكرانيا وليبيا وسوريا. بالإضافة إلى دور روسيا الرئيسي في حل قضية الحد من التسلح".
 
في وقت سابق، أفاد نائب مدير القسم الإعلامي في وزارة الخارجية الروسية، ألكسي زايتسيف، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي بنظيره الألماني، هايكو ماس، في موسكو يوم 11 آب/ أغسطس الجاري.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout