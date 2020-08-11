محكمة إسلامية في شمال نيجيريا تقضي بإعدام رجل بعد إدانته بالتجديف

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قضت محكمة إسلامية في شمال نيجيريا يوم الاثنين بإعدام مغن (22 عاما) لإدانته بالإساءة للنبي محمد في أغنية قام بتوزيعها على تطبيق التراسل واتساب في مارس آذار.

وتوجد في ولاية كانو بشمال نيجريا، حيث يغلب المسلمون على السكان، محاكم شرعية إلى جانب المحاكم المدنية. وأحكام الإعدام في قضايا التجديف غير معتادة وصدر أحدثها في عام 2015 على تسعة من أتباع الطائفة التيجانية ولم يُنفذ إلى الآن.

والرجل الذي صدر ضده الحكم يوم الاثنين، واسمه يحيى أمينو شريف، من سكان مدينة كانو عاصمة الولاية وهي أيضا المركز التجاري لشمال نيجيريا. وكانت كانو واحدة من عدة ولايات طبقت الشريعة الإسلامية في عام 2000.

ومنع حراس المحكمة الصحفيين من الحديث إلى شريف بعد صدور الحكم. وقال متحدث باسم المحكمة لرويترز إن شريف أمامه 30 يوما لاستئناف الحكم.

وفي وقت سابق من العام الجاري أحرق محتجون منزل أسرة شريف بسبب الأغنية.