ترودو: رفع المساعدات الكندية للبنان إلى 30 مليون دولار

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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن "رفع المساعدات الكندية للبنان إلى 30 مليون دولار"، مشددا على "استمرار وقوف بلاده بجانب الشعب اللبناني في إعادة بناء حياتهم ومدينتهم في أعقاب الانفجار الذي شهده مرفأ العاصمة بيروت".

وكان مواطنون كنديون من أصول لبنانية، طالبوا الرئيس ترودو بدعم الشعب اللبناني، داعين إلى التجمع أمام القنصلية اللبنانية في مونتريال للمطالبة بإنقاذ لبنان.

وفي سياق متصل، كانت الحكومة الكندية أعلنت في وقت سابق عن إنشاء صندوق خاص بجمع التبرعات بهدف مساعدة المتضررين جراء الانفجار الضخم بمرفأ بيروت.

وأكدت وزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا غولد، أن "عملية جمع التبرعات من مواطني البلاد ستستمر حتى 24 آب الحالي"، منوهةً بأن "الحكومة الكندية سترفع المبلغ الذي سيتم جمعه كي يصل إلى مليوني دولار كندي أي نحو 1.5 مليون دولار أميركي".