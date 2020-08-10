بريطانيا قد تلغي الإحصاء اليومي لوفيات كورونا

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قالت وسائل إعلام بريطانية، يوم الأحد، إن الحكومة البريطانية قد تعمد إلى إلغاء الإحصاء اليومي للوفيات.

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن الإحصاء اليومي لوفيات فيروس كورونا في البلاد قد يتم إلغاؤه وذلك بعد تحقيق في الطريقة التي تتبعها هيئة الصحة العامة في إنجلترا في إجراء الإحصاء.

وقالت الصحيفة، إن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها الأسبوع الجاري.

ونقلت تلغراف عن مصدر في الحكومة قوله، إن إحدى التوصيات قد تكون إلغاء الإحصاء اليومي وإجراء إحصاء أسبوعي بدلا منه.

كان وزير الصحة مات هانكوك أمر بفتح التحقيق، بعدما اتضح أن المسؤولين كانوا "يبالغون" في أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

جاء ذلك بعد أن كشف خبراء جامعة أكسفورد أن نسبة كبيرة من أعداد الوفيات اليومية خارج المستشفى تتعلق بالمرضى، الذين تعافوا من الفيروس قبل أسابيع أو أشهر، وربما يكون سبب الوفاة غير كوفيد-19.

بموجب النظام السابق، كان أي شخص ثبتت إصابته بالفيروس في إنجلترا يُحسب تلقائيا على أنه حالة وفاة بفيروس كورونا عند وفاته، حتى لو كانت الوفاة ناتجة عن حادث سيارة.

على النقيض من ذلك، تطبق أسكتلندا وويلز فترة مدتها 28 يوما بعد الاختبار الإيجابي، وبعد ذلك لا يُفترض أن تكون الوفاة مرتبطة بالفيروس.