أستراليا تسجل "أسوأ أيام" كورونا على الإطلاق

A + A -

سجلت أستراليا، الاثنين، عددا قياسيا للوفيات اليومية بفيروس كورونا، وذلك رغم تراجع عدد الإصابات الجديدة في ولاية فيكتوريا، البؤرة الحالية للعدوى بالبلاد، قرب أدنى مستوياتها خلال أسبوعين.

وأعلن مسؤولون في فيكتوريا، وفاة 19 شخصا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والرقم هو أعلى محصلة يومية للضحايا بأستراليا منذ ظهور الوباء في ديسمبر الماضي، وذلك رغم وجود ولايات أخرى لم تعلن بعد أرقام الإصابات والوفيات.

وفي المقابل، أعلن مسؤولو الولاية تسجيل 322 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت أستراليا زهاء 21 ألف إصابة بالفيروس و314 حالة وفاة.