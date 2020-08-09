living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحادث المأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدا"

9
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في حادث بشع قُتل رضيع، على يد والده إثر واقعة تفطر القلب حدثت خلال إجازة الأسرة في إسبانيا.
 
وتوفي الرضيع الذي يبلغ عمره 18 شهرا، بعدما دهسه والده بالخطأ بسيارته حين كان في طريقه للخروج بالسيارة.
 
وحدثت المأساة عندما عكس الوالد، الذي لم يتم ذكر اسمه، اتجاه سيارته ذات الدفع الرباعي، متجها بالخلف إلى خارج فيلا مستأجرة لقضاء العطلات في كونيل دي لا فرونتيرا بالقرب من قادش، بجنوب غرب إسبانيا، حيث كانت العائلة تقيم مع أصدقاء.
 
وهرع والد الطفل بنقله في محاولة لإنقاذه، حيث اتجه إلى مستشفى "بويرتو ريال" القريب، لكنه توفي بعد وقت قصير من وصوله، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل".
 
وتجري الشرطة المحلية تحقيقا في الحادث الذي وقع في وقت متأخر من صباح الجمعة في منطقة كونيل تسمى إل كولورادو، تتكون بشكل أساسي من منازل ريفية ومنازل لقضاء العطلات وبعض المحلات التجارية.
 
ووصف رئيس بلدية المدينة، خوان مانويل بيرموديز، ما حدث بأنه "مدمر ومأساوي".
 
ويقع منتجع كونيل دي لا فرونتيرا في كوستا دي لا لوز، ومعظم مرتاديه من السياح الإسبان، رغم أنه يحظى أيضا بشعبية كبيرة لدى أعداد صغيرة من السياح الألمان والبريطانيين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout