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وكالة إيرانية: حادثة اغتيال في طهران تتطال لبناني مع ابنته

8
AUGUST
2020
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن حادث اغتيال استهدف مواطنا لبنانيا مع ابنته في إحدى شوارع العاصمة الإيرانية طهران.
 
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن مصادر خاصة أن مواطنا لبنانيا تم اغتياله مع ابنته في شارع باسداران شمال شرق طهران.
 
وأضافت الوكالة أنه لم ينف أو يؤكد أي مصدر رسمي الخبر، مشيرة إلى أن مريم داودي جرى اغتيالها مع والدها حبيب داودي بعدما أطلق عليهما الرصاص من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية.
 
وأوضحت "فارس" نقلا عن مصادر بأنه تم إطلاق 5 رصاصات من قبل المسلحين على المواطنيين اللبنانيين أثناء تواجدهما في شارع باسداران، وأن 4 رصاصات أصابت أهدافها، فيما أصابت الرصاصة الخامسة سيارة عابرة.
 
وفي السياق نفسه، أعلنت مواقع معارضة إيران بأن حبيب داودي هو أحد عناصر "حزب الله" اللبناني وجرى اغتياله في طهران، قرب منزل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، الذي اغتالته الولايات المتحدة مطلع كانون الثاني 2020 عندما كان برفقة قاسم سليماني قائد فيلق القدس قرب مطار العاصمة بغداد.
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