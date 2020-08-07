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توقعات "متشائمة" لوفيات فيروس كورونا في أميركا

7
AUGUST
2020
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توقع خبراء في الصحة بجامعة واشنطن، احتمال وفاة 300 ألف أميركي بسبب مرض كوفيد-19 بحلول الأول من ديسمبر، لكنهم قالوا إن من الممكن إنقاذ أرواح 70 ألفا إذا التزم الناس بدرجة أكبر بوضع الكمامة.
 
وتأتي أحدث التوقعات لمعهد القياسات الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن في الوقت الذي حذر فيه كبار مستشاري البيت الأبيض للأمراض المعدية من أن مدنا أميركية كبرى يمكن أن تصبح بؤرا جديدة للتفشي إذا لم يستعد المسؤولون هناك بإجراءات مضادة.
 
وقال الدكتور كريستوفر موراي مدير المعهد لدى إعلانه التوقعات المعدلة للجامعة الخميس: "يبدو أن الناس تضع الكمامات وتلتزم بالتباعد الاجتماعي بدرجة أكبر مع زيادة العدوى، ثم بعد قليل ومع تراجع الإصابات، يتخلى الناس عن حذرهم".
 
واشار المعهد إلى أن الإصابات تتراجع في المراكز السابقة للتفشي مثل أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وتزداد في مناطق أخرى مثل كنتاكي وميزوري وأوكلاهوما وفرجينيا.
 
وتعليقا على هذه التوقعات، قال الدكتور أنتوني فاوتشي أكبر مسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة لمحطة "سي إن إن" التلفزيونية "هذا ينبئ بمتاعب في المستقبل".
 
ويبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب كوفيد-19 أكثر من 159 ألفا، وهي أكبر حصيلة في العالم، بينما يبلغ عدد الإصابات المعروفة حوالي 4.9 مليون، حسبما ذكرت "رويترز".
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