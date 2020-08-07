كورونا في أميركا.. حصيلة وفيات يومية "مفزعة"

أحصت الولايات المتحدة أكثر من ألفَي وفاة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يوميّة لم تُسجّل مثيلاً لها منذ 3 أشهر، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الخميس الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش).