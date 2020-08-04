حاكم نيويورك: تعامل الحكومة مع كورونا "أسوأ خطأ في تاريخها"

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انتقد آندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأميركية، حكومة بلاده وولايات أخرى، يوم الإثنين، لـ"فشلها في التعامل بجدية مع أزمة فيروس كورونا"، بعدما رأت الدمار الذي تسببت فيه الجائحة في ولايته خلال الربيع.

وقال كومو إن الولايات التي تقفز فيها حالات الإصابة بالمرض حاليا مثل تكساس وفلوريدا، اتبعت نهج الحكومة الاتحادية في التهوين من شأن الوباء، مما جعلها تعيد فتح اقتصاداتها في وقت مبكر للغاية.

وقال كومو معلقا على تعامل الحكومة الاتحادية مع الجائحة "كان هذا أسوا خطأ لحكومة (أميركية) في التاريخ الحديث.. إنكار الواقع الذي حدث في نيويورك كان خطأ".

وقال كومو إن عدد المصابين بالفيروس في مستشفيات نيويورك يقتصر على 536 وهو في أقل مستوى منذ مارس.

وكانت نيويورك مركزا لتفشي الوباء قبل أشهر، لكن ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا تجاوزتاها.

واستمرت القفزة في عدد حالات الإصابة في فلوريدا في الوقت الذي كرر حاكم الولاية الجمهوري رون ديسانتس القول، إنه لن يجعل الكمامات إلزامية، وإن المدارس لا بد أن تعيد فتح أبوابها في أغسطس.

وخلافا لذلك، تمكنت نيويورك من السيطرة على الفيروس من خلال غلق المتاجر والمطاعم وإلزام السكان بوضع الكمامات.