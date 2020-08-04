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بعد إجراءات صارمة.. الصين تسجل إصابات "أقل" بفيروس كورونا

4
AUGUST
2020
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قالت لجنة الصحة العامة، الثلاثاء، إن الصين سجلت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، مقابل 43 قبل يوم، إذ يبدو أن الإجراءات الصارمة لاحتواء الإصابات الجديدة تؤتي ثمارها.
 
 
وذكرت اللجنة في بيان أن من بين تلك الحالات 6 وافدة من الخارج مقابل 7 حالات قبل يوم.
 
من بين هؤلاء، هناك 28 في منطقة شينجيانغ شمال غربي البلاد، واثنان في مقاطعة لياونينغ في الشمال الشرقي.
 
وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة حتى الثالث من أغسطس آب 84464، حسبما أفادت سلطات الصحة. بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 حالة.
 
أما هونغ كونغ، فقد سجلت 78 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى في أسبوعين تقريبا التي تنخفض فيها الحالات الجديدة إلى رقمين.
 
وأمرت سلطات المدينة شبه المستقلة السكان بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة، وفرضت قيودا على تناول الطعام في الأماكن المغلقة، وزادت عدد الاختبارات لاحتواء تفشي المرض.
 
وأرسلت الحكومة المركزية الصينية أيضا فريقا طبيا للمساعدة في هذه الجهود، وتم تحويل مركز للمعارض إلى مستشفى مؤقت.
 
وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في هونغ كونغ إلى 38 من بين 3589 إصابة.
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