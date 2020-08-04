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إعصار "إساياس" يضرب ولاية أمريكية...

4
AUGUST
2020
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أعلن مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، مساء الاثنين (بحسب التوقيت المحلي)، بأن الإعصار إساياس ضرب ولاية نورث كارولاينا بقوة عاصفة من الدرجة الأولى ووصلت سرعة الرياح إلى نحو 140 كم في الساعة.
 
ووصل الإعصار إلى الجزء الجنوبي من الولاية قرب منطقة "أوشن آيل بيتش".
 
 
ونبه خبراء الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة يحملها الإعصار، إضافة إلى رياح قوية تشكل تهديدا للسكان والممتلكات. 
 
 
وقال كبير المتخصصين في مجال الأعاصير، دانييل براون، في المركز: "كل هذه الأمطار يمكن أن تنتج فيضانات كبيرة في أجزاء من شرق ولاية كارولاينا ووسط المحيط الأطلسي، وحتى في شمال شرق الولايات المتحدة".
 
 
أمرت سلطات مدينة نورث ميرتل بيتش التي تظهر على مقطع الفيديو بعدم السباحة وتجنب ركوب الأمواج.
 
في وقت سابق، ضرب إعصار إساياس جزر الباهاما، في طريقه لولاية فلوريدا الأمريكية، ومن المتوقع أن يقترب من الأجزاء الجنوبية الشرقية من الولاية في وقت لاحق اليوم قبل أن يتقدم نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
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