رعب وهلع... فيديو جديد يكشف لحظات ما قبل خنق جورج فلويد

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نشرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام ضابط شرطة بتوجيه مسدسه نحو جورج فلويد الذي هزت واقعة مقتله الرأي العام العالمي.

ويظهر في الفيديو ملامح الرعب التي على وجه فلويد، الذي قام الضابط بتوجيه المسدس إلى رأسه وهو يجلس داخل سيارته .

وتوفى فلويد إثر جلوس الضابط ديريك على رقبته لمدة ٩ دقائق، ما أسفر عن اختناقه.

وكشف الفيديو الجديد أن فلويد رفض طلبا لرجال الشرطة بإدخاله إلى مؤخرة السيارة قائلا إنه يعاني من رهاب الأماكن الضيقة والمظلمة.

واندلعت مظاهرات في أنحاء الولايات المتحدة عقب مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض خلال توقيفه في مدينة مينيابوليس في 25 أبريل/نيسان الماضي.