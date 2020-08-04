living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
2
My announcements
38
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا فعل كورونا بإيطاليا؟.. 65 ألف عينة تحكي كل شيء

4
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار فحص الأجسام المضادة في إيطاليا إلى أن نحو 1.5 مليون شخص أو حوالي 2.5 بالمائة من تعداد السكان أصيب بفيروس كورونا. لكن المسؤولين قالوا اليوم الاثنين إن الاختلافات الجغرافية الهائلة في نتائج الحالات المؤكدة خلال الإغلاق الوطني، كانت "مهمة للغاية" في منع الجنوب من الإصابة بنفس درجة الشمال.

واعتمدت وزارة الصحة وهيئة الإحصائيات الوطنية في تقييمها على فحوص أجريت بين 25 مايو و15 يوليو، لعينة من حوالي 65 ألف إيطالي اختيروا لمواقعهم وأعمارهم وأنواع أعمالهم.

وقامت الحكومة بالفحص لفهم مدى انتشار الفيروس في أول دولة في الغرب تتضرر بشكل بالغ من كورونا، بالنظر إلى الحالات الكثيرة المؤكدة للإصابة والوفاة في شمال إيطاليا.

وأظهرت العينة أن 1.482 مليون إيطالي في أنحاء البلاد أصيبوا بالفيروس وطوروا استجابة مناعية له، وهو عدد أكبر بست مرات عن عدد الحالات المؤكدة المعلن، وفقا لما قالته ليندا لورا ساباديني، مديرة المعهد الوطني الإيطالي للإحصائيات.

لكن كانت هناك تفاوتات جغرافية واضحة: فما يقدر بحوالي 7.5 بالمائة من سكان لومباردي كان لديهم الأجسام المضادة للفيروس، مقارنة بحوالي 1.9 بالمائة من سكان فينيتو المجاور.

وداخل لومباردي، ظهرت أيضا اختلافات حادة من منطقة إلى أخرى: نحو 24 بالمائة من سكان بيرغامو طوروا أجساما مضادة للفيروس، لكن 5.1 بالمائة فقط من سكان مناطق أخرى طوروا الأجسام في بافيا.

كانت الاختلافات أكثر وضوحا عند المقارنة بجنوب إيطاليا: 0.3 بالمائة من سكان صقلية فقط تعرضوا للفيروس، وأقل من 1 بالمائة من السكان كان لديهم الأجسام لمضادة في نحو 6 مناطق أخرى جنوبي إيطاليا.

يقول د. فرانكو لوكاتيللي، كبير مستشاري الحكومة المتخصصين في الجائحة، إن التنوع الجغرافي في النتائج يوضح أن الإغلاق الوطني الذي استمر ثلاثة أشهر في إيطاليا كان "مهما للغاية في وقاية وسط وجنوب إيطاليا من نفس الموجة الوبائية التي ضربت الشمال."

وكان الإغلاق في إيطاليا من بين الأكثر صرامة من نوعه في أوروبا، حيث أمر السكان بالخروج فقط للعمل الذي لا مفر منه، أو الزيارات الطبية أو الضروريات الأخرى مثل تسوق البقالة.

وكان الهدف منع نظام الرعاية الصحية الأقل تطورا في الجنوب من الانهيار، كما حدث في لومباردي المزدهرة. وتم استخدام نقاط تفتيش الشرطة والغرامات وتتبع بيانات الهاتف النقال لإقناع الإيطاليين بالحاجة إلى البقاء في المنزل.

قال لوكاتيلي إن النتائج أشارت أيضا إلى أن 27.3 بالمائة من الأشخاص المصابين بالفيروس لم تظهر عليهم أي أعراض، مما يدل على الحاجة إلى استمرار التباعد الاجتماعي ومتطلبات ارتداء الكمامة.

وشدد على أن الفحوص لا تبحث فيما إذا كانت الأجسام المضادة توفر الحماية ضد الفيروس في المستقبل، فقط معرفة ما إذا كان الأفراد الذي خضعوا للفحوص قد أصيبوا بالفيروس.

وأجرت العديد من البلدان أيضا فحوصا لمحاولة تحديد عدد الأشخاص الذين ربما أصيبوا بالفيروس، بما فيها النمسا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. وقد وجدت معظم البلدان مستويات انتشار تتراوح بين 5 بالمائة و15 بالمائة تقريبا.

بعد البدء كمركز للجائحة في أوروبا، احتوت إيطاليا إلى حد بعيد انتشار الفيروس. وفي الأسابيع القليلة الماضية، سجلت ما بين 200 و300 حالة إصابة مؤكدة جديدة كل يوم، يعود العديد منها من قبل العمال العائدين أو المهاجرين. واليوم الاثنين أضافت 159 حالة إصابة مؤكدة و12 حالة وفاة أخرى.

أشار لوكاتيلي إلى أن نتائج فحص الأجسام المضادة تشير أيضا إلى أن عدد الوفيات بكوفيد-19 في إيطاليا، والذي بلغ 35166 حتى اليوم، يتماشى مع معدل وفيات يقدر بنحو 2.3 بالمائة للفيروس على مستوى العالم.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
2
My announcements
38
Logout