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تراجع أرقام كورونا في أميركا.. وترامب: "الفيروس ينحسر"

4
AUGUST
2020
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بعد أيام من ارتفاع الإصابات، سجلت الولايات المتحدة، الاثنين، 46,321 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

كما سجلت الولايات المتحدة 532 حالة وفاة ايضا حتى الساعة 8,30 مساء (00,30 ت غ الثلاثاء)، وفق الجامعة في بالتيمور.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن 4,711,323، بينهم 155,366 حالة وفاة، مما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في العالم.

والاثنين يعد اليوم الثاني الذي يسجل تراجعا في الإصابات، بعد 5 أيام متوالية الأسبوع الماضي قفزت فيها الحصيلة فوق 60 ألف إصابة يومية جديدة.

وقال الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي الاثنين إن الفيروس "ينحسر" في أجزاء من مناطق جنوب وغرب الولايات المتحدة، معتبرا أن الوضع "مشجع للغاية".


وكانت مستشارة البيت الأبيض لشؤون مكافحة فيروس كورونا، ديبورا بيركس، قد حذرت قبل يوم من أن البلاد تدخل "مرحلة جديدة" من تفشي العدوى.

واعتبرت في حديث لشبكة "سي ان ان" أن الفيروس "يتفشى بشكل غير عادي"، مضيفة "لكل من يعيشون في المناطق الريفية، لستم في مأمن من هذا الفيروس".

لكن ترامب انتقد بيركس واعتبر أن تصريحاتها "مثيرة للشفقة".

 

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