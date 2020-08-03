ترامب - تيك توك تابع...

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لا يعارض شراء شركة “مايكروسوفت كورب” تطبيق الفيديو القصير المملوك للصين “تيك توك”.

واكد ان “أي عملية شراء من قبل شركة أميركية يجب أن تتم بحلول 15 ايلول المقبل، كحد أقصى”.

وأضاف: “أجريت محادثة رائعة مع الرئيس التنفيذي لـ”مايكروسوفت”، واقترحت أنه سيكون من الأسهل إذا اشترت شركته جميع أسهم “تيك توك”، بدلا من 30% منها فقط”.

وكان هدد ترامب الأسبوع الماضي بحظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.