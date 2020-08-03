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التشيك تعلن عن مفاوضات وشيكة لتطبيع العلاقات مع روسيا

3
AUGUST
2020
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قال رودولف جيندراك، رئيس القسم الدولي في ديوان رئيس جمهورية التشيك، إن مفاوضات ستبدأ قريبا بين براغ وموسكو، حول تطبيع العلاقات بين البلدين.
 
وذكر المسؤول التشيكي، أنه تلقى تعليمات من جانب قيادة بلاده للبدء بهذه المشاورات مع الجانب الروسي.
 
 ووفقا لجيندراك، باتت صلاحياته التفاوضية سارية المفعول اعتبارا من 1 أغسطس الجاري.
 
وأشار إلى أن تفاصيل شكل المفاوضات وقوام الوفد المشارك فيها وبعض النقاط الأخرى، لا تزال تخضع للمناقشات الداخلية.
 
وقال الدبلوماسي التشيكي، إن المفاوضات يجب أن تتم في البداية، على مستوى مجموعة العمل حول مواضيع محددة أو مجالات معينة، لكي يكون للمفاوضات اللاحقة قيمة ومعنى.
 
وتابع رودولف جيندراك، أن النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف، سيكون شريكه في المشاورات عن الجانب الروسي.
روسيا اليوم
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