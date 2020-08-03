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كوريا الجنوبية تلزم بحارة السفن الروسية بشهادة صحية ضد كورونا

3
AUGUST
2020
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طالبت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بحارة جميع السفن المنطلقة من روسيا بإبراز شهادة خلو من فيروس كورونا ابتداء من اليوم الاثنين.
 
وقالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية إنها اعتبارا من اليوم ستلزم بحارة السفن المنطلقة من روسيا، كالقادمين من 6 دول تطبق عليها إجراءات أكثر صرامة بتقديم شهادة طبية تثبت أن نتيجة اختبار كورونا سلبية، على أن تكون الشهادة صادرة في غضون 48 ساعة من المغادرة.
 
وتضم الدول المحددة بنغلاديش وباكستان وكازاخستان وقرغيزستان والفلبين وأوزبكستان.
 
ولم تدرج الحكومة الكورية الجنوبية روسيا ضمن الدول التي يجب على المسافرين منها حمل شهادة خلو من كورونا، غير أنها شددت إجراءات الحجر الصحي في الموانئ نتيجة سلسلة من حالات الإصابة بين بحارة السفن الروسية الراسية في الموانئ الكورية، ما تسبب في نقل العدوى إلى المجتمع المحلي.
 
وذكرت السلطات الصحية أنه لم تظهر إصابات كثيرة بين المسافرين القادمين من روسيا عبر المطارات، بينما اكتشفت حالات إصابة جماعية بين بحارة السفن الروسية مؤخرا، لذا ستلزم بحارة السفن الروسية بتقديم الشهادة المذكورة.
 
وبدأت الحكومة في إجراء فحص تشخيص كورونا على بحارة السفن الروسية قبل نزولهم من السفن ومراقبة حالتهم الصحية عبر تطبيق التشخيص الذاتي بعد النزول منذ يوم 24 يونيو الماضي، ووسعت هذا الإجراء ليشمل جميع السفن القادمة من الخارج.
 
المصدر: "يونهاب"
روسيا اليوم
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