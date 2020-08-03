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فرنسا تقدم اقتراحا لفرض عقوبات مالية على الدول التي تقيد حقوق الإنسان

3
AUGUST
2020
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أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، اليوم الاثنين، أن فرنسا ستحث على فرض عقوبات مالية ضد الدول التي تقوض حقوق الإنسان الأساسية.
 
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية الذي قال إن هذه العقوبات التي ستفرض بموجب صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي من آثار فيروس كورونا المستجد والذي يبلغ حجمه 750 مليار يورو، أي ما يقارب 880 مليار دولار".
 
ولفت بون إلى أنه "لا يمكن أن نقول لمواطني فرنسا وبولندا والمجر وأوروبا بإمكانية وجود تضامن مالي في أوروبا، ولا نهتم بكيفية احترام القواعد الأساسية للديمقراطية وحرية الصحافة والمساواة في الحقوق".
 
وشدد على أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه انتهاكات تلك الدول".
 
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم منحًا مالية للمؤسسات الأوروبية التي تجمع البلازما لعلاج الفيروس التاجي.
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