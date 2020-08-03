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قتلى في هجوم لداعش على سجن بأفغانستان

3
AUGUST
2020
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أعلن مسؤولون إن مقاتلين من تنظيم "داعش" الإرهابي اشتبكوا مع قوات الأمن الأفغانية في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان صباح اليوم الاثنين بعد شن هجوم الليلة الماضية على سجن مما أدى إلى هروب جماعي للمساجين.
 
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات مسؤول في إقليم ننكرهار قال: إن "ما لا يقل عن خمسة مدنيين لقوا حتفهم كما أصيب نحو 40 آخرون خلال الهجوم المبدئي والاشتباكات خلال الليل مع وصول قوات الأمن الخاصة الأفغانية لدعم الشرطة".
 
وأضاف قائلا: إنه "خلال الفوضى التي تلت ذلك فر أكثر من 75 سحينا مما أجبر الشرطة على تحويل قوتها البشرية في محاولة لإعادة اعتقالهم".
 
وتبعد جلال أباد نحو 130 كيلومترا شرقي كابول وتقع على الطريق الرئيسي المؤدي إلى ممر خيبر ومدينة بيشاور الباكستانية.
 
وفي السياق نفسه، ذكر مسؤولون إن ما لا يقل عن 3 قنابل انفجرت خارج مجمع سجون في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان، يوم أمس الأحد، فيما هرعت قوات الشرطة للمكان.
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