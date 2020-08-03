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إصابات كورونا في أميركا.. تراجع بعد 5 أيام صعبة

3
AUGUST
2020
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سجلت الولايات المتحدة، الأحد، 47.508 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

كما تم تسجيل 515 وفيات حتى الساعة 8:30 مساء (00:30 توقيت غرينيتش )، بحسب الجامعة التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقرا لها.

وشهد إحصاء الأحد بعض التراجع مقارنة بالأيام الخمسة السابقة التي سجلت جميعها إصابات تخطت الـ60 ألفا.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن 4.665.002 والوفيات 154.834، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا المستجد في العالم.

وتأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي تضرب فيه عاصفة استوائية ولاية فلوريدا، التي تكافح لقوة لوقف تفشي الفيروس، بعد تسجيلها ثاني أعلى معدل إصابات على صعيد الولايات بعد كاليفورنيا.

والأحد أعلنت فلوريدا عن وفاة 77 شخصا بكوفيد-19، بانخفاض عن الرقم القياسي الذي سجلته في اليوم السابق ووصل إلى 179 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في الولاية إلى 6920.

 

 

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