"حريق ضخم" بكاليفورنيا يُجبر الآلاف على ترك منازلهم...

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قالت إدارة الإطفاء في مقاطعة "ريفير سايد" بجنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية، إن نحو ثمانية آلاف من سكان المقاطعة اضطروا لإخلاء منازلهم، السبت، بعد انتشار حريق غابات دون سيطرة، عبر أكثر من 4 آلاف فدان.

وتم الإبلاغ عن الحريق يوم الجمعة في بلدة "شيري فالي" التي تقع على بعد نحو 75 ميلا شرقي لوس أنجلوس، ودمر منزل عائلة واحدة على الأقل بحلول مساء السبت.

وأظهرت صور وزعتها إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفير سايد على تويتر السبت، أعمدة كثيفة من الدخان تملأ الأجواء فوق تلك المنطقة الجبلية.

وذكرت إدارة الإطفاء أنه تم إبلاغ سكان 2586 منزلا بضرورة إخلاء منازلهم، حسبما ذكرت "رويترز".