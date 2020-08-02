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حاولوا تهريب 500 كيلوغرام من الكوكايين.. فتحطّمت الطائرة!

2
AUGUST
2020
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وجّهت تهم إلى خمسة أعضاء مفترضين في عصابة أسترالية بعد العثور على مئات الكيلوغرامات من مخدر الكوكايين في طائرة تحطمت عقب إقلاعها من بابوا غينيا الجديدة، وفق ما أعلنت الشرطة.


وقالت الشرطة الفدرالية الأسترالية إن "الطمع لعب دورا مهما في أنشطة المنظمة، ولا يمكن استبعاد أنه كان لوزن الكوكايين تأثير في قدرة الطائرة على الإقلاع".


واتهم الأشخاص الخمسة، وقد وصفوا جميعا بأنهم أعضاء في منظمة إجرامية لها روابط مفترضة مع المافيا الإيطالية، بالتآمر لتهريب 500 كلغ من الكوكايين تبلغ قيمتها نحو 80 مليون دولار كندي (57 مليون دولار أميركي) وجرائم أخرى ذات صلة، وفق ما أفادت الشرطة.


وتحطمت الطائرة المحملة بالمخدرات في 26 تموز عند محاولتها الإقلاع باتجاه أستراليا من مدرج ناء في بابوا غينيا الجديدة، يقع على بعد نحو 30 كلم شمال العاصمة بورت مورسبي.


وأوضحت الشرطة الفدرالية الأسترالية أن شحنة المخدرات اكتشفت مساء الجمعة.


وتورط المتهمون الخمسة في تنظيم عملية التهريب بدون أن يكونوا في الطائرة، وقد أوقفوا في أستراليا ويواجهون عقوبة السجن المؤبد في حال إدانتهم.

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