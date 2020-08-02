"كورونا" حول العالم... الإصابات تتجاوز 17.85 مليون وماذا عن الوفيات؟

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أظهر أحدث إحصاء لرويترز أن أكثر من 17.85 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم كما أن 683767 شخصا توفوا جراء الفيروس. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 154922 حالة وفاة وأربعة ملايين و637544 حالة إصابة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 93563 حالة وفاة ومليوني و707877 حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 36511 حالة وفاة ومليون و695988 حالة إصابة. وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 14058 حالة وفاة و845443 حالة إصابة.