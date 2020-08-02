living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
2
My announcements
38
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شبح كارثة الأمازون يلوح في الأفق.. الحرائق تزحف مجددا

2
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زادت الحرائق في غابات الأمازون المطيرة إلى مستويات مقلقة، في وقت حذر خبراء بيئيون من أن أغسطس الجاري سيكون عصيبا على الغابات التي توصف بـ"رئة العالم"، وقد يكرر كارثة العام الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية في البرازيل، السبت، أن عدد الحرائق المستعرة في غابات الأمازون المطيرة يرتفع بنسبة 28 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفق "رويترز".

وسجلت وكالة أبحاث الفضاء البرازيلية 6803 حرائق في الأمازون الشهر الماضي، ارتفاعا من 5318 حريقا في يوليو عام 2019.

وتعتبر الأمازون أكبر الغابات المطيرة في العالم.

وبالرغم من أن هذا الرقم يمثل أعلى معدل حرائق يشهده شهر يوليو خلال ثلاثة أعوام، إلا أنه يعتبر ضئيلا مقارنة بذروة تلك الحرائق في أغسطس العام الماضي، وبلغت حينها نحو 31 ألف حريف، وهو أعلى معدل لها في ذلك الشهر على مدى 12 عاما.

لكن الأسوأ لم يأت بعد، بسحب منظمات بيئية تقول إن هناك مؤشرات مقلقة لما قد يأتي، إذ تظهر الأيام الأخيرة من الشهر ارتفاعا حادا في معدلات الحرائق.

وذكرت أن أكثر من 1000 حريق في 30 يوليو، وهو أعلى رقم ليوم واحد خلال هذا الشهر منذ عام 2005، وفقا لتحليل أجرته منظمة "جرينبيس البرازيل".

وقالت آن ألينكار، مديرة القسم العلمي بمعهد الأمازون للأبحاث البيئية في البرازيل "هذا مؤشر مفزع... يمكننا أن نتوقع من الآن أن أغسطس سيكون شهرا عصيبا كما أن سبتمبر سيكون أسوأ".

ويلقي المدافعون عن البيئة باللوم على الرئيس اليميني، جاير بولسونارو، في تشجيع عمال قطع الأخشاب وعمال المناجم ووسطاء بيع الأراضي على تدمير الغابات من خلال رؤيته للتنمية الاقتصادية في المنطقة.

في المقابل، يدافع بولسونارو عن خططه لإدخال التعدين والزراعة في المحميات كوسيلة لانتشال المنطقة من براثن الفقر.

وأصدر بولسونارو هذا العام إذنا بنشر قوات عسكرية في الفترة مابين مايو ونوفمبر لمكافحة حرائق الغابات وعمليات قطع الأشجار بشكل غير مشروع، وحظر إشعال النيران في المنطقة لمدة 120 يوما.

ويرى العلماء في الغابات المطيرة خط الدفاع الأول ضد ارتفاع درجة حرارة الأرض كونه يمتص الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
2
My announcements
38
Logout