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أميركا.. 1400 وفاة و69 ألف إصابة بآخر أيام "يوليو الأسود"

1
AUGUST
2020
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سجلت الولايات المتحدة، الجمعة، 1442 وفاة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (00,30 ت غ)، السبت.

وهذا رابع يوم على التوالي تسجل فيه البلاد أكثر من 1200 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، حسب الجامعة التي تحدث بياناتها باستمرار.

والولايات المتحدة التي تعد المتضرر الأول من جراء الفيروس في العالم، باتت تسجل ما مجموعه 153,268 وفاة بكوفيد-19.

كذلك، سجلت البلاد 69,160 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بينما بلغ إجمالي الإصابات على الأراضي الأميركية منذ بداية الوباء أكثر من 4.5 ملايين.

وبعد أن شهدت تحسّنًا أواخر الربيع، عاودت الإصابات في الولايات المتحدة الارتفاع منذ نهاية يونيو، وطوال شهر يوليو الذي انتهى الجمعة، خصوصًا في جنوب البلاد وغربها.

ويثير الوضع في فلوريدا القلق بشكل خاصّ، إذ سجلت الجمعة 257 وفاة جديدة من جراء الفيروس، وهو رقم قياسي في هذه الولاية السياحيّة.

 

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