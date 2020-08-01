ترامب يخطط لحظر تيك توك في الولايات المتحدة

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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه بصدد توقيع أمر تنفيذي، بحلول السبت، لحظر تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة.

وستأتي تلك الخطوة انعكاسا لمخاوف عبر عنها مسؤولون أميركيون مؤخرا عن المخاطر الأمنية المتمثلة بأسلوب تعامل التطبيق مع البيانات الشخصية لمستخدميه، وبشأن إمكانية استخدام الحكومة الصينية التطبيق للحصول على بيانات عن مواطني الولايات المتحدة.

كما يمكن للحظر أن يشكل ضربة قوية لشركة "ByteDance" المالكة للتطبيق، والتي تتخذ بكين مقرا لها، بالأخص وأنها أصبحت من أنجح الشركات التي انطلق من الصين إلى العالم، بفضل إقبال المعلنين.

وقال ترامب للصحفيين، على متن الطائرة الرئاسية "فيما يخص تيك توك، فنحن ستعمل على حظرهم في الولايات المتحدة، سأوقع على الوثيقة غدا".

ولم يستجب موقع "تيك توك" أو الشركة المالكة على طلب رويترز الحصول على تعليق.

واشترت شركة"بايت دانس" شركة "موزيكل لي" في عام 2017 ودمجتها مع تيك توك، ما أدى إلى إنشاء شبكة تواصل اجتماعي شهيرة وسريعة النمو في الولايات المتحدة.

ووردت تقارير، الجمعة، بأن ترامب قد يأمر شركة "بايت دانس" الصينية بالتنازل عن ملكيتها للتطبيق، في وقت تبحث فيه "تيك توك"، التي لديها مكاتب في لوس أنجلوس، عن طرق تنأى بنفسها عن ملكيتها الصينية، وتسعى لطمأنة الجمهور بعدم تخزين أي بيانات على الخوادم في الصين وأن التطبيق يعمل بشكل مستقل.