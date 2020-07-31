living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نهاية محزنة لأول كلب أصيب بكورونا في الولايات المتحدة

31
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت تقارير صحفية أن أول كلب أصيب بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، نفق بعد أشهر من المعاناة مع المرض.
 
وحسب مجلة "ناشونال جيوغرافيك" العلمية، فإن الكلب البالغ من العمر 7 سنوات ومن نوع "جرمان شيفرد"، لفظ أنفاسه الأخيرة في نيويورك، بوقت سابق من شهر يوليو الجاري.
 
لكن من غير المعلوم ما إذا كان الحيوان الأليف فارق الحياة نتيجة مضاعفات حدثت له بعد إصابته بفيروس كورونا، أم أن هناك سببا آخر لذلك، علما أنه كان يعاني السرطان.
 
وظهرت أعراض المرض على "بادي" في أبريل الماضي، وفي مايو تأكد الأطباء من أنه أول كلب يصاب بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا من الوباء، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات، وبفارق شاسع عن باقي بلدان العالم.
 
ويعتقد على نطاق واسع أن "بادي" التقط العدوى من مالكه روبرت ماهوني، الذي كشفت التحاليل عن إصابته بفيروس كورونا في الربيع الماضي.
 
وقال طبيبان اطلعا على تقارير الحالة الصحية للكلب لـ"ناشونال جيوغرافيك"، إنه كان مصابا بسرطان الغدد اللمفاوية، لكن سبب وفاته الحقيقي لا يزال غير مؤكد.
 
وحسب إحصاءات رسمية من وزارة الزراعة الأميركية، فإن عدد الكلاب والقطط الأليفة التي ثبتت إصابتها بكورونا في الولايات المتحدة لا يزيد على 25.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout