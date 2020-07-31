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"المطرب الشيطان".. السجن 24 عاما لصاحب أعنف سلوك جنسي

31
JULY
2020
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في قرار حاز اهتماما واسعا، حُكم على عازف الموسيقى البريطاني سولو 45، الخميس، بالسجن 24 عاما بتهمة اغتصاب أربع نساء، فيما قالت الشرطة إنه من بين أكثر السلوكيات الجنسية عنفا.
 
وأدين مغني الراب، واسمه الحقيقي آندي أنوكي، بـ30 تهمة، بما في ذلك 21 حالة اغتصاب، و5 تهم بالسجن الكاذب.
 
وزعم أنوكي أن أفعاله العنيفة، الإيهام بالغرق والاستجواب والاعتداء على ضحاياه واغتصابهن، كانت جزءا من لعب الأدوار بالتراضي، لكن هيئة محلفين في محكمة بريستول كراون، بجنوب غرب إنجلترا، أدانته في مارس بالاتهامات كلها، باستثناء واحدة.
 
وقال القاضي ويليام هارت، الذي حكم عليه اليوم الخميس، إن أنوكي "لم يكن لديه أي تعاطف" مع النساء اللواتي أساء إليهن.
 
وقالت مفتشة المباحث ليزا سيمبسون من شرطة آفون وشرطة سومرست إن جرائم أنوكي كانت "بعض أكثر السلوك الجنسي عنفا" التي شهدتها القوة.
 
وقالت: "لا يمكننا البدء في فهم ما مرت به كل ضحية".
 
وكان أنوكي (33 عاما) متعاقدا مع شركة أيلاند ريكوردز، وكان جزءا من مجموعة بوي بيتر نو.
 
قال القاضي إن أيا من أعضاء بوي بتير نو الآخرين "لم يعرفوا جانبكم المظلم ولا يتلوثون بأي شكل من الأشكال بأفعالكم السيئة التي تم تنفيذها بطريقة خاصة ومخفية"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".
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