أصيب بكورونا بعد حضوره تجمعا انتخابيا لترامب.. وفاة مرشح جمهوري سابق لانتخابات 2012

A + A -

توفي اليوم هيرمان كاين، المرشح الجمهوري السابق للرئاسة الأمريكية بعد صراع مع مرض كوفيد-19، حسب بيان نشر على موقعه الإلكتروني وصفحته في "فيسبوك".

وجاءت وفاة كاين عن عمر ناهز 74 عاما بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا في أواخر يونيو إثر حضوره التجمع الانتخابي للرئيس دونالد ترامب في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما في 21 يونيو، حيث احتشد الآلاف.

وكان كاين من الذين استخفوا بجائحة كورونا وكتب في إحدى تغريداته: "الكمامات لن تكون ملزمة في الحدث الذي سيحضره الرئيس ترامب. الناس سئموا!".

وأمضى كاين معظم شهر يوليو بمستشفى في أتلانتا حيث نقل بعد إصابته بالفيروس في 2 يوليو.

وحسب البيان، فإن كاين الذي أطلق على نفسه اسم "رجل أي بي سي" "American Black Conservative"(المحافظ الأمريكي الأسود)، بدأ منذ فترة قصيرة بتقديم برنامج تلفزيوني جديد، وكان يأمل في الإسهام في حملة ترامب الرئاسية 2020.

يذكر أن حملة ترامب قررت مطلع يوليو تشجيع الناخبين "بقوة" على ارتداء الكمامات أثناء حضور تجمع انتخابي لترامب بولاية نيوهامشير، وذلك خلافا لتجمعه السابق.